Москалькова заявила о тяжелых переговорах с Киевом после обмена пленными

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Тяжелые переговоры с Украиной об удержании Киевом жителей Курской области провела российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Накануне стороны обменялись военнопленными в формате 205 на 205.
«Вчера были тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании — прим. ред.) заложников Курской области», — сказала Москалькова на открытии экспозиции в Музее Победы.Накануне Минобороны России опубликовало видеоролик с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Бойцы улыбались и хлопали в ладоши от радости. Отмечалось, что по возвращению на Родину они пройдут соответствующие курсы лечения и реабилитации. Обмен военнопленными проходил при посредничестве Арабских Эмиратов.
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Никита Кротов