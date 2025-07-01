Москалькова раскрыла подробности о пытках с травлей собаками и насилием в украинском плену
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия киевского режима, включая случаи пыток над военнопленными.
В своем посте в социальных сетях она раскрыла детали доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором с 24 февраля 2022 года задокументированы факты жестокого обращения с 170 задержанными. Среди них — российские военнопленные, мирные россияне, вывезенные на территорию Украины, а также украинцы.
Москалькова подчеркнула, что в отчете упоминаются пытки военнопленных, травля собаками, сексуальное насилие и избиение «политических» заключенных за лояльность к России. Она также отметила случаи психологического давления на пророссийски настроенных украинцев и обвинения в государственной измене за выражение сочувствия Москве. По ее словам, такие действия напоминают методы нацистских преступников.
В своем обращении к мировому сообществу Москалькова призвала серьезно отнестись к представленным в докладе фактам и принять меры для осуждения действий Киева.
Читайте также: