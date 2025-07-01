Москалькова раскрыла подробности о пытках с травлей собаками и насилием в украинском плену

01 июля 2025, 16:36

Москалькова призвала мировое сообщество осудить киевский режим за пытки в плену

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия киевского режима, включая случаи пыток над военнопленными.