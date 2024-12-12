Москалькова попросила Киев открыть гуманитарный коридор в Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с просьбой предоставить гуманитарный коридор с занятых ВСУ территорий Курской области, чтобы мирные жители могли перебраться в безопасное место.
Об этом сама омбудсмен рассказала ТАСС. Она сообщила, что гражданское население в приграничных районах, оккупированных украинскими войсками, укрываются в подвалах и разрушенных домах. Там нет возможности осуществлять целенаправленный подвоз гуманитарной помощи, что нарушает положения Женевской конвенции.
Москалькова также подчеркнула, что уже наступили холода, а во многих домах отсутствует отопление, теплосети в населённых пунктах разрушены. По словам Москальковой, в Совете по правам человека есть представление о том, сколько людей нуждаются в помощи и где именно они находятся. Теперь слово за украинской стороной.
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Александр Бойцов