Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина

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Список из 630 военнопленных, которых больше года не забирает Украина, опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она сообщила, что Киев тянет с обменом пленниками, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения домой.
Уполномоченный по правам человека РФ надеется, что людей включат в ближайший обмен.
Ранее военкор Александр Коц сообщал, что между Россией и Украиной произошел обмен телами в формате 502 на 52. Украина получила 502 тела, Россия 52.
Где конкретно произошел обмен не уточнялось, однако журналист отметил, что цифры говорят сами за себя.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Ранее военкор Александр Коц сообщал, что между Россией и Украиной произошел обмен телами в формате 502 на 52. Украина получила 502 тела, Россия 52.
Где конкретно произошел обмен не уточнялось, однако журналист отметил, что цифры говорят сами за себя.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов