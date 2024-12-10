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«Идут очень тяжело»: Москалькова оценила переговоры об обмене пленными с Украиной

Москалькова оценила переговоры об обмене пленными между Москвой и Киевом
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Переговоры между Россией и Украиной об обмене пленными идут очень тяжело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.


«Переговоры идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз <…> это просто проявление искусства дипломатии и человечности», — цитирует слова омбудсмена РИА Новости.
Ранее Москалькова сообщила о том, что Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.

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