01 июля 2025, 15:46

Соин: Запад подготовил 70 тысяч солдат для захвата Одессы

Фото: Istock/Zheka-Boss

Западные страны планируют захватить Одессу, чтобы она не досталась России. По словам бывшего офицера госбезопасности Приднестровья Дмитрия Соина в интервью YouTube-каналу «Книжный день Центр», солдаты из 12 стран НАТО собраны, чтобы нарушить суверенитет города в Северном Причерноморье.