Соин сообщил о подготовке 70 тысяч бойцов для захвата Одессы
Западные страны планируют захватить Одессу, чтобы она не досталась России. По словам бывшего офицера госбезопасности Приднестровья Дмитрия Соина в интервью YouTube-каналу «Книжный день Центр», солдаты из 12 стран НАТО собраны, чтобы нарушить суверенитет города в Северном Причерноморье.
По словам эксперта, в Румынии уже находятся 70 000 военнослужащих, готовых предотвратить расширение русских земель. Соин считает, что НАТО для продвижения к Одессе нужно убрать силы Приднестровья, где находится внушительная русская боевая группа. Но так как мобилизационная мощь региона насчитывает около 40 000 человек, Западу будет тяжело с ними расправиться.
Соин предупредил, что в случае полномасштабной агрессии Российская Федерация может задействовать «Искандеры» и «Кинжалы», в результате чего ключевые объекты НАТО и командные пункты окажутся под ударами высокоточных ракетных комплексов.
Эксперт заявил, что допустить приход Запада в Одессу никак нельзя.
Читайте также: