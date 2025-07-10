Москалькова рассказала о демобилизации военных со спецоперации
С начала текущего года было демобилизовано более 70 участников специальной военной операции. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, по данному вопросу приходит достаточно много обращений. Омбудсмен сообщила, что военнослужащие могут обратиться к командиру части, например, в связи с особыми семейными обстоятельствами.
Москалькова подчеркнула, что решение о демобилизации всегда принимается коллегиально, так как каждый случай уникален и требует различного подхода.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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