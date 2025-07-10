Москалькова рассказала о демобилизации военных со спецоперации

10 июля 2025, 08:19

Москалькова: В 2025 году более 70 обращений по демобилизации решено положительно

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

С начала текущего года было демобилизовано более 70 участников специальной военной операции. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.