Пленный рассказал, что военкомы на Украине привязывают мобилизованных скотчем к дереву

10 июля 2025, 07:47

Пленный Османов: военкомы на Украине привязывают мобилизованных скотчем к дереву

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Пленный стрелок Османов рассказал о жестоких методах наказания, применяемых к мобилизованным на Украине. Об этом пишет РИА Новости.





Он сообщил, что после самовольного оставления части, 12 из 30 человек его подразделения были наказаны.





«Кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание. Их заставляли копать ямы под мусорку. Если днем не успевал, то копали еще и ночью. Ну, соответственно, чистить туалеты, носить дрова, рубить, воду носить. Всю неблагодарную работу», — рассказал пленный.