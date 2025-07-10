Пленный рассказал, что военкомы на Украине привязывают мобилизованных скотчем к дереву
Пленный Османов: военкомы на Украине привязывают мобилизованных скотчем к дереву
Пленный стрелок Османов рассказал о жестоких методах наказания, применяемых к мобилизованным на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что после самовольного оставления части, 12 из 30 человек его подразделения были наказаны.
«Кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание. Их заставляли копать ямы под мусорку. Если днем не успевал, то копали еще и ночью. Ну, соответственно, чистить туалеты, носить дрова, рубить, воду носить. Всю неблагодарную работу», — рассказал пленный.
Османов был мобилизован в марте 2025 года после ДТП в котором он получил травмы спины и ребер. Показания военного подчеркивают суровые условия службы и методы управления мобилизованными, которые вызывают серьезные вопросы о гуманности и соблюдении прав человека в военное время.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.