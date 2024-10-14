Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР россиян

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на территории 65 регионов страны в настоящее время создано 960 пунктов временного размещения россиян. Об этом информирует Aif.ru.
Уточняется, что в ПВР по причине обстрелов со стороны ВСУ находятся 30 415 человек, из них 7 670 — дети. Омбудсмен рассказала, что она и сотрудники ее аппарата регулярно посещают граждан в пунктах временного размещения, многие из них обращаются к Москальковой за помощью.
Она пояснила, что эвакуированных россиян волнует получение выплат за утраченное имущество, образование детей и трудоустройство. Многие жители Курской области при наступлении украинских войск покидали свои дома в халатах и шлепанцах, заключила Москалькова.
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