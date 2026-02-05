Москалькова сообщила о замученных в украинском плену бойцах ВС РФ
Москалькова заявила, что ВСУ пытали бойцов ВС РФ в украинском плену
Россия располагает сведениями о пытках, которым подвергались российские военнослужащие в украинском плену. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию журналистам передала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что намерена жестко добиваться недопущения подобного обращения с пленными, поскольку это противоречит международному гуманитарному праву и общечеловеческим нормам.
«У нас есть [данные о] вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены и погибли», — добавила чиновница.
Днем 5 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен 157 военнопленными с обеих сторон.