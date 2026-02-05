Бойцы ВС РФ ударили по связанной с ВСУ энергоинфраструктуре
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, используются в интересах ВСУ. Об этом 5 февраля сообщило российское оборонное ведомство.
Как уточняется, поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В Минобороны также заявили об ударах по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников — всего в 148 районах.
Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении формирований механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. По утверждению Минобороны, потери украинской стороны превысили 280 человек.
Ранее в МО РФ раскрыли местонахождение освобожденных из плена бойцов ВС России.
Читайте также: