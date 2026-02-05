В Минобороны раскрыли местонахождение освобожденных из плена бойцов ВС РФ
В Минобороны сообщили о возвращении в Россию трех жителей Курской области, которых, как утверждается, незаконно удерживали киевские власти. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении «Ленты.ру».
Также в ближайшее время на родину должны вернуться 157 российских военнослужащих, находившихся в плену. В обмен Россия передала Украине такое же число боевиков ВСУ. Сейчас освобожденные российские военные остаются на территории Белоруссии, где им уже оказывают необходимую помощь.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщал, что Россия, Украина и США согласовали обмен 314 пленными. Кроме того, российская сторона рассматривает признание Донбасса всеми странами территорией РФ в качестве одного из ключевых моментов соглашения.
Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине стартовал 4 февраля в Абу-Даби. Российская делегация, как отмечается, работает в прежнем составе — ее возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
