Обломки сбитого БПЛА ВСУ попали на территорию предприятия в Тамбовской области
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области.
Губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Также случился инцидент с электроподстанцией, которая обеспечивает электричеством около 1000 жителей. Власти принимают меры для быстрого восстановления подачи электроэнергии. Глава региона подчеркнул важность оперативного решения этой проблемы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: