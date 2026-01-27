27 января 2026, 10:04

Российские войска наращивают наступление на ключевых направлениях СВО. В Сумской и Харьковской областях зафиксировано продвижение ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии. На Краснолиманском направлении российские военные продолжают сдерживать натиск ВСУ из окрестностей Карповки и Крымок. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Красноармейское направление

Краснолиманское направление

Северское направление

Гуляйпольское направление