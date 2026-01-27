Успехи ВС РФ в Сумской области, освобождение Купянск-Узлового и Новояковлевки: последние новости СВО на 27 января
Российские войска наращивают наступление на ключевых направлениях СВО. В Сумской и Харьковской областях зафиксировано продвижение ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии. На Краснолиманском направлении российские военные продолжают сдерживать натиск ВСУ из окрестностей Карповки и Крымок. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении продолжаются ожесточенные сражения. Войска ВС РФ наступают в оперативной глубине области, активно применяя ствольную артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Авиация и ударные БПЛА наносят удары по украинским объектам в тылу. За минувшие сутки российские военные расширили контроль на пяти участках в Сумском и трех в Глуховском районе. За сутки общее продвижение составило более 550 метров.
ВСУ сооружают дополнительные линии обороны на пути движения российской армии и пытаются восполнить потери в штурмовых частях. Формирования 71-й и 80-й бригад, 225-го полка испытывают острый дефицит личного состава. Прибывающее из учебных центров пополнение малочисленно, отмечаются массовые случаи заболеваний и дезертирства.
Харьковская областьВС РФ продолжают планомерное наступление по всей линии фронта. По информации от Минобороны РФ, в Харьковской области установлен полный контроль над населенным пунктом Купянск-Узловой. В районе Старицы подразделения улучшили позиции, заняв часть лесных массивов. Прогресс достиг 150 метров. Применялись тяжелые огнеметные системы для поражения объектов одной из механизированных бригад противника. Близ Симиновки занят укрепленный участок и украинский опорный пункт в лесном массиве. Продвижение составило 200 метров.
В районе Волчанских Хуторов штурмовые отряды при артиллерийском прикрытии закрепились в девяти жилых постройках, продвинувшись на 150 метров. Авиация нанесла удар по местам дислокации одной из бригад терробороны ВСУ вблизи Нововасильевки. На отдельных участках в районе Хатнего наступающие группы увеличили зону контроля, общий прирост территории более 700 метров.
Запорожское направлениеНа запорожском направлении стратегическая инициатива остается за российскими войсками. Штурмовики РФ взяли под полный контроль населенный пункт Новояковлевка. На приморском участке, в районе Речного, российские военные вытесняют противника с занимаемых рубежей. В районе Магдалиновки идут напряженные боестолкновения. Ряд территорий в этом секторе перешел в статус спорных. На ореховском участке отмечен существенный успех российской армии. Соединения улучшили тактическое положение в районах Новоандреевки и Новоданиловки. Также расширена контролируемая площадь у Малой Токмачки.
Красноармейское направлениеНа Покровском фронте сохраняется высокий уровень боевой активности. В районе Гришино продолжаются напряженные позиционные сражения, наступление ведется с восточного направления и по флангам. В окрестностях Удачного зафиксированы попытки противника проводить разведывательно-диверсионные действия мелкими группами. Западнее населенного пункта Котлино украинские формирования выбиты из территории промышленной зоны.
Успешные атаки отмечены в районе Родинского и близ Торецкого. На восточном участке фронта идут бои за населенный пункт Торецкое, а также в окрестностях Павловки и Новопавловки. Севернее Красноармейска (Покровска), в районе Нового Шахово, наступающие части ВС РФ увеличивают контролируемую территорию.
Краснолиманское направлениеВС РФ оказывают непрерывное давление, оттесняя противника в районах населенных пунктов Сосновая, Яровая и Святогорск. Одним из значимых успехов стало уничтожение моста в Богородничном, который использовался для снабжения украинских войск. Российские военные укрепляют отвоеванные рубежи. В районе Дробышево заняты новые позиции, в Александровке ведутся бои за северную окраину с положительной динамикой.
Продолжаются атаки ВС РФ на укрепленные оборонительные порядки противника в районе Коровьего Яра и южнее Волчьего Яра, отражая контратаки ВСУ из окрестностей Карповки и Крымок. Наступательные действия также ведутся в районе Резниковки. На юго-восточной окраине Красного Лимана войска, преодолевая сопротивление, продвигаются в северо-западном направлении, поэтапно расширяя зону контроля вокруг города.