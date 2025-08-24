Опубликовано видео с освобожденными из украинских Сум курянами
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своих соцсетях опубликовала видео с россиянами, возвращёнными из украинских Сум. Кадры показало РИА Новости.
По её словам, восемь жителей Курской области находились на территории Украины с февраля этого года. Их возвращение состоялось при содействии администрации президента, Минобороны, МИД и ФСБ; Москалькова лично встретила земляков в Белоруссии. Омбудсмен подчеркнула, что переживания и эмоции людей трудно передать словами — всем им пришлось пережить серьёзные испытания и психологическое давление.
24 августа Украина передала России 146 военнослужащих, и в обмен получила такое же количество своих пленных; в тот же день на родину вернулись и жители Курской области.
Сначала россиянам окажут психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, затем доставят домой для дальнейшего лечения и реабилитации. Посредником в обмене выступили Объединённые Арабские Эмираты.
