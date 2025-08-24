Опубликовано видео с освобожденными из украинских Сум курянами

24 августа 2025, 16:26

Москалькова показала кадры с освобожденными из украинских Сум курянами

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своих соцсетях опубликовала видео с россиянами, возвращёнными из украинских Сум. Кадры показало РИА Новости.