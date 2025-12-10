Москалькова заявила о критике в сторону командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о критике, с которой столкнулся командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Как пишет «Лента.ру», она отметила, что в социальных сетях звучат негативные комментарии в адрес военного от известных личностей.
«Негативные высказывания (…) буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо», — приводятся в материале слова Москальковой.Она также напомнила, что подчиненные Алаудинова принимали участие в операции «Поток» по освобождению Суджи, а сам командир с первых дней боевых действий находится на передовой.