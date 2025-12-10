В Кремле призвали российских чиновников быть осторожными после заявлений Киева

10 декабря 2025, 11:23

Песков призвал чиновников РФ быть осторожными после заявлений Буданова*

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал российских чиновников быть осторожными. Об этом он заявил в интервью RTVI.





Так представитель Кремля отреагировал на угрозы главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, который утверждал, что украинские спецслужбы якобы могут осуществлять прослушивание государственных служащих в России.





«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — добавил Песков.