В Кремле призвали российских чиновников быть осторожными после заявлений Киева

Песков призвал чиновников РФ быть осторожными после заявлений Буданова*
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал российских чиновников быть осторожными. Об этом он заявил в интервью RTVI.
Так представитель Кремля отреагировал на угрозы главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, который утверждал, что украинские спецслужбы якобы могут осуществлять прослушивание государственных служащих в России.
«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — добавил Песков.
