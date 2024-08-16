Московская область приняла уже более 1,1 тыс. эвакуированных курян

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье уже эвакуированы свыше 1,1 тыс. жителей подвергшейся атакам со стороны ВСУ Курской области. Сотрудники региональной прокуратуры проверяют условия их размещения и быта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее, вечером 13 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что в регионе принял 860 курян, в том числе 659 детей.
Как отметили в ведомстве, городские прокуроры на местах контролируют предоставление надлежащих условий для проживания людей, соблюдение их прав на отдых, питание и медицинское сопровождение. Большинство детей предстоит обеспечить одеждой по сезону, другими предметами первой необходимости.
В преддверии начала учебного года на особом контроле органов прокуратуры Московской области оперативное зачисление школьников и дошкольников в образовательные учреждения и детсады, обеспечения их школьными принадлежностями и формой.
Для оперативного приёма обращений граждан работает горячая линия прокуратуры Московской области. Звонить можно по телефонам: 8 (495) 621-57-21, 8 (917) 523-20-88.
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«Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам установить личный контроль за ситуацией в местах приёма и временного размещения эвакуированных. На сегодня в Московскую область приехали более 1,1 тыс. человек, свыше 750 из них – дети. Прибывшие размещены в социальных учреждениях, санаториях и детских лагерях в Пушкине, Клину, Егорьевске, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах и Серпухове», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, городские прокуроры на местах контролируют предоставление надлежащих условий для проживания людей, соблюдение их прав на отдых, питание и медицинское сопровождение. Большинство детей предстоит обеспечить одеждой по сезону, другими предметами первой необходимости.
В преддверии начала учебного года на особом контроле органов прокуратуры Московской области оперативное зачисление школьников и дошкольников в образовательные учреждения и детсады, обеспечения их школьными принадлежностями и формой.
Для оперативного приёма обращений граждан работает горячая линия прокуратуры Московской области. Звонить можно по телефонам: 8 (495) 621-57-21, 8 (917) 523-20-88.
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Лора Луганская