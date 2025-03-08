Московскую студентку задержали по подозрению в участии в «Азове»* и «РДК»*

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Студентку московского вуза задержали по подозрению в участии в украинской националистической группировке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»*. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечается, девушка вступила в группировки в 2022 году, а с 2023 года начала вербовать новобранцев, уехав в Грузию.
«При этом летом 2024 года девушка вернулась в столицу, поступила в местный вуз и занималась противоправной деятельностью через соцсети для вербовки новых членов организации. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в террористической деятельности», — отмечает издание.В то же время в Барнауле задержали основателя «Сталин-центра» Сергея Матросова по подозрению в мошенничестве. В разговоре с «Газетой.Ru» подозреваемый заявил, что остается «патриотом и сталинистом». Давать комментарии относительно следствия он отказался, но отметил, что «Сталин-центр» закрыт на реконструкцию.
«Главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей», — говорится в материале.Читайте также:
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*признана террористической, запрещена в РФ
Данил Пономарев