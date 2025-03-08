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Московскую студентку задержали по подозрению в участии в «Азове»* и «РДК»*

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Студентку московского вуза задержали по подозрению в участии в украинской националистической группировке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»*. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечается, девушка вступила в группировки в 2022 году, а с 2023 года начала вербовать новобранцев, уехав в Грузию.
«При этом летом 2024 года девушка вернулась в столицу, поступила в местный вуз и занималась противоправной деятельностью через соцсети для вербовки новых членов организации. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в террористической деятельности», — отмечает издание.
В то же время в Барнауле задержали основателя «Сталин-центра» Сергея Матросова по подозрению в мошенничестве. В разговоре с «Газетой.Ru» подозреваемый заявил, что остается «патриотом и сталинистом». Давать комментарии относительно следствия он отказался, но отметил, что «Сталин-центр» закрыт на реконструкцию.
«Главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей», — говорится в материале.
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*признана террористической, запрещена в РФ
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«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области
Pravda.Ru: украинские военные называют обстановку в Курской области критической
08 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные называют обстановку в Курской области критической и призывают командование сворачивать операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru, опираясь на заявления боевиков ВСУ в соцсетях. Один из них пишет, что проблемы с логистикой стремительно ухудшаются, ВС РФ держат под огневым контролем основные пути снабжения и «непрерывно работают дронами».
«Теплеет, земля раскисает, техника вязнет. Возможно, пора «сворачиваться» с курского направления. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — приводит издание сообщение украинского радиотехника Сергея Бескрестнова.
Тем временем в Минобороны доложили, что за сутки ВСУ в Курской области уже потеряли более 160 человек, танк, БТР, 4 ББМ, 13 авто, РЭБ и орудия.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей», — передают argumenti.ru заявление министерства.
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Обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО
«Татар-информ»: обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО до 5 апреля
08 марта 2025, 00:07

Фото: iStock/Rawf8

Жителя Казани, обвиняемого в сборе денег на нужды ВСУ, отправили в СИЗО на время следствия до 5 апреля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городского райсуда.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля этого года по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — приводит издание сообщение суда.
Отмечается, что мужчину арестовали месяц назад — 11 февраля 2025 года и возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». По информации республиканского управления ФСБ, казанец в сентябре 2023 года в одном из мессенджеров призывал собирать деньги для ВСУ и для одной из украинских террористических организаций.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Стали известны планы Трампа по переброске войск из Германии в Восточную Европу
The Telegraph: Трамп рассматривает возможность переброски войск из ФРГ в Венгрию
08 марта 2025, 00:04

Фото: iStock/Im Yeongsik

Администрация США рассматривает возможность передислокации части американских войск из Германии в Венгрию. Эту информацию передает The Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.
По данным газеты, инициатива связана с недовольством президента Дональда Трампа вкладом европейских стран в оборону, а также их ролью в эскалации международных конфликтов. Страны ЕС «толкают мир на порог войны».

«Трампа злит, что они (европейцы), похоже, выступают за войну», — пишет The Telegraph.
В настоящее время за пределами США размещены около 160 тысяч военнослужащих, большинство из которых базируются на немецкой территории. Венгрию рассматривают как наиболее подходящее место для переброса части войск из-за позиции президента страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что конкретных решений пока не принято, но Вашингтон изучает варианты переброски сил для более эффективного противодействия угрозам.

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Стало известно, когда на Украине пройдут выборы
Политолог Неменский: выборы на Украине пройдут после остановки огня
08 марта 2025, 00:04

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сначала добиться прекращения огня в зоне боевых действий, затем провести президентские выборы, а после новый украинский лидер подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявил ведущий эксперт российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя заявления бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Петра Порошенко* об их контактах с командой Трампа.
«Поэтому в этих контактах нет ничего необычного. Да, они надеются либо сместить Зеленского, либо настоять на том, чтобы он принял их условия, а соответственно, уже начинают подготовку к будущим выборам и проводят работу со всеми, кто на них может выступить», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал, могут ли США действительно снять санкции с России и как это отразится на жизни россиян. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что санкции — это ситуативное оружие, которое могут как использовать, так и на время откладывать. По его словам, сейчас против РФ действует 24 тысячи ограничений, однако страна выдержала и смогла продолжать развивать экономику.
«У нас бизнес заполнен в ниши, начал собственные разработки: научные, технологические, промышленные. А американцы ищут, где снять санкции, чтобы это было выгодно для них. Мы должны точно так же смотреть, выгодно нам снятие этих санкций или невыгодно. Пускать нам эти западные компании в Россию назад или не пускать», — поделился политолог.
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Россиянину в Германии дали пожизненный срок за убийство двух украинцев
Россиянина в ФРГ приговорили к пожизненному сроку за убийство двух бойцов ВСУ
07 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/simpson33

Окружной суд Мюнхена II вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину России за убийство двух украинских военнослужащих в Баварии. По данным Der Spiegel, преступление произошло в апреле 2023 года в городе Мурнау-ам-Штаффельзе.
После совместного распития алкоголя жертвами и осужденным, спор о ситуации на Украине перерос в нападение с ножом. Убитыми оказались 36-летний и 23-летний бойцы ВСУ, проходившие реабилитацию в Германии. Судья исключил возможность досрочного освобождения после 15 лет в тюрьме, признав вину подсудимого особо тяжкой.

Обвиняемый ранее признал факт убийства в нетрезвом состоянии и раскаялся. Его агрессивная реакция стала результатом оскорблений со стороны украинских собутыльников.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 7 марта российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря.

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