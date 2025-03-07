Россиянину в Германии дали пожизненный срок за убийство двух украинцев

Фото: iStock/simpson33
Окружной суд Мюнхена II вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину России за убийство двух украинских военнослужащих в Баварии. По данным Der Spiegel, преступление произошло в апреле 2023 года в городе Мурнау-ам-Штаффельзе.
После совместного распития алкоголя жертвами и осужденным, спор о ситуации на Украине перерос в нападение с ножом. Убитыми оказались 36-летний и 23-летний бойцы ВСУ, проходившие реабилитацию в Германии. Судья исключил возможность досрочного освобождения после 15 лет в тюрьме, признав вину подсудимого особо тяжкой.
Обвиняемый ранее признал факт убийства в нетрезвом состоянии и раскаялся. Его агрессивная реакция стала результатом оскорблений со стороны украинских собутыльников.
Ранее сообщалось, что поздним вечером 7 марта российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря.
Читайте также:
Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта
Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву
Bloomberg: Россия готова к перемирию на Украине при прогрессе к полному миру
Обвиняемый ранее признал факт убийства в нетрезвом состоянии и раскаялся. Его агрессивная реакция стала результатом оскорблений со стороны украинских собутыльников.
Ранее сообщалось, что поздним вечером 7 марта российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря.
Читайте также:
Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта
Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву
Bloomberg: Россия готова к перемирию на Украине при прогрессе к полному миру
Мария Моисеева