Раскрыт гонорар наемницы из Дании за вторжение в Курскую область
Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в наемничестве, сообщило агентство ТАСС.
Слушания приняли решение частично закрыть из-за наличия в материалах уголовного дела сведений, которые составляют государственную тайну.
Следствие полагает, что датчанка в составе украинской армии (ВСУ) участвовала во вторжении на территорию Курскую область в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года. Аннабель вступила в интернациональный легион на территории Украины, потом заключила контракт на службу в качестве наемника батальона «Арей» 124-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины. После прохождение военной подготовки датчанка получила автомат Калашникова АК-74 и боеприпасы к нему.
За участие в боевых действиях против ВС РФ Йоргенсен заработала как минимум тысяч долларов.
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