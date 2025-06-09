Раскрыт гонорар наемницы из Дании за вторжение в Курскую область

09 июня 2025, 14:34

Датская наемница ВСУ Йоргенсен получила $7 тыс. за нападение на Курскую область

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в наемничестве, сообщило агентство ТАСС.