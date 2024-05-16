На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов

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Мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Собеседники прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — указано в материале.
Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напоминал Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера были сомнения. В результате он решил подписать документ из-за истощения войск.
2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет, а 16 апреля закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.
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