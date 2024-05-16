На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов

Адмирал и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом. Это заявление он сделал перед началом встречи начальников генштабов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.