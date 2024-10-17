Москвалькова обратилась в международные органы из-за пыток бойца в плену ВСУ

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену, к Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет по предупреждению пыток после сообщений об издевательствах над российским военнослужащим в украинском плену. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что к ней обратилась мать военнопленного Валентина Иванченко, которая служит в Росгвардии в ДНР. По её словам, сына в украинском плену пытали электрошокером. Все происходящее показывали женщине по видеозвонку, после чего шантажировали её и требовали предоставить украинской армии сведения о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить жизнь её сыну. За такие действия предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность, напомнила Москалькова.
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Анастасия Чинкова