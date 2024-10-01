«Мамочка, помоги»: Мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына

Фото: istock/Halfpoint
Украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь.
Сын Валентины, 21-летний Геннадий Иванченко, пошел на фронт добровольцем в 2023 году. В начале августа 2024 года связь с ним оборвалась, а через три недели ей позвонили незнакомцы, которые сообщили, что Геннадий оказался в плену.
По словам Валентины, Геннадия жестоко пытали электрошокером. Боевики угрожали ей, что если она не выполнит их требования, то больше не увидит сына. Они обещали вернуть его, если она предоставит им внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Ей дали всего сутки на выполнение этих условий. Не зная, как справиться с этой ситуацией, женщина решила рассказать о своей истории публично. В настоящий момент Геннадий Иванченко находится в списках без вести пропавших.
Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сын Валентины, 21-летний Геннадий Иванченко, пошел на фронт добровольцем в 2023 году. В начале августа 2024 года связь с ним оборвалась, а через три недели ей позвонили незнакомцы, которые сообщили, что Геннадий оказался в плену.
«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят». И все. Потом они пропадали на время», — поделилась она.
По словам Валентины, Геннадия жестоко пытали электрошокером. Боевики угрожали ей, что если она не выполнит их требования, то больше не увидит сына. Они обещали вернуть его, если она предоставит им внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Ей дали всего сутки на выполнение этих условий. Не зная, как справиться с этой ситуацией, женщина решила рассказать о своей истории публично. В настоящий момент Геннадий Иванченко находится в списках без вести пропавших.
Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова