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«Мамочка, помоги»: Мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына

Мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына
01 октября 2024, 08:20
Фото: istock/Halfpoint

Фото: istock/Halfpoint

Украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь.

Сын Валентины, 21-летний Геннадий Иванченко, пошел на фронт добровольцем в 2023 году. В начале августа 2024 года связь с ним оборвалась, а через три недели ей позвонили незнакомцы, которые сообщили, что Геннадий оказался в плену.



«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят». И все. Потом они пропадали на время», — поделилась она.

По словам Валентины, Геннадия жестоко пытали электрошокером. Боевики угрожали ей, что если она не выполнит их требования, то больше не увидит сына. Они обещали вернуть его, если она предоставит им внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Ей дали всего сутки на выполнение этих условий. Не зная, как справиться с этой ситуацией, женщина решила рассказать о своей истории публично. В настоящий момент Геннадий Иванченко находится в списках без вести пропавших.

Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области
Прокудин: объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсонской области
01 октября 2024, 08:41

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына. Отмечается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве собрали почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО
01 октября 2024, 08:39

Фото: istock/Anna_Anikina

В Москве собрали почти 72 000 000 рублей в поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что средства были собраны через сайт «Миллион призов». Эти деньги использовались не только для поддержки бойцов, но и для оказания гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях России.

Сбор был организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и открыт 15 августа. Жители столицы переводят баллы городской программы лояльности. На сайте указано, что один балл равен одному рублю. Перевести можно 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 рублей. Количество переводов неограниченно.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара
Российский офицер Одиссей: превосходство ВСУ в БПЛА мешало штурму Угледара
01 октября 2024, 07:33

Фото: istock/fortton

Командир стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, что превосходство Вооруженных сил Украины в БПЛА мешало штурму Угледара. Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного, помимо постоянно находившихся в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли стационарные камеры. Он отметил, что с помощью них боевики отслеживают любое передвижение ВС РФ. Однако командир объяснил, что за счет слаженной работы российских военных ситуацию в последние несколько недель получилось кардинально изменить.

Одиссей отметил, что украинские военные более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, поэтому это затрудняло подвоз боеприпасов, продуктов и наступательные действия. По его словам, некоторые штурмовые группы Армии России зашли на окраины города и пытаются там закрепиться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
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#вс рф
#солдат
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Пыталась оживить смертельно раненого мальчика: ВСУ обстреляли детей в Горловке
РИА: Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку
01 октября 2024, 03:49

Фото: istock/BrilliantEye

В результате обстрела Горловки, произошедшего 1 октября, пострадавшая девочка пыталась оказать помощь смертельно раненому подростку, сообщила её мать в интервью РИА Новости.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе обстрела со стороны украинских войск погиб один подросток, а еще восемь человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Мать пострадавшей девочки, Татьяна, рассказала о событиях того дня.

«Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит, чтобы я скорее приходила. Я побежала, взяла все, что у меня было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, как я понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, он погиб. Еще один мальчишка получил ранения в ногу. Я когда прибежала, моя дочка пыталась его еще оживить», — поделилась она.

По данным представителей ДНР, во время обстрела украинские военные использовали «натовский» кассетный боеприпас калибром 155 миллиметров. Взрыв произошёл над спальным районом, где суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона «Солнечный», нанося вред жильцам многоквартирных домов.

Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.

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#подросток
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#взрыв
#днр
#всу
#ранение
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На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ у Красноармейска
01 октября 2024, 02:12

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что логистическая ситуация Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска оказалась в критическом состоянии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Джонсона, проблемы с логистикой негативно сказываются на боевых возможностях ВСУ, что делает их положение у Красноармейска особенно сложным. Он также отметил, что украинские силы испытывают значительные трудности с обеспечением подкрепления и поставками вооружения на данном направлении.

Ранее сообщалось, что Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку. Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.

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#избиение
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В Генштабе России рассказали об участии срочников в СВО
Генерал-полковник Бурдинский: участие в СВО для срочников исключено
01 октября 2024, 01:12

Фото: istock/zim286

Срок службы по призыву в России останется неизменным, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В интервью военному изданию он подчеркнул, что изменения в сроке службы не планируются.

Бурдинский также отметил, что текущий и прошедший призывы не связаны с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заверил, что новобранцы, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к участию в СВО, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему вызывает беспокойство у призывников и их семей.

«Срок службы по призыву сохранится на прежнем уровне, и участие в специальной военной операции для этих военнослужащих исключено», — заверил Бурдинский.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский также заявил, что призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации.

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#вс рф
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На Украине предложили переименовать пять городов
В Верховной Ране хотят переименовать Южное, Павлоград и еще три украинских города
01 октября 2024, 00:40

Фото: istock/reflection_art

На сайте Верховной Рады зарегистрированы проекты постановлений о переименовании пяти украинских городов в рамках продолжающейся кампании по декоммунизации и дерусификации страны.
Согласно предложениям, Первомайск в Николаевской области может быть переименован в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Город Южноукраинск предлагается назвать Гард, а Южное в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области предложено переименовать в
Матвеев, а одноимённый район — в Матвеевский. Также в списке значится переименование Синельниково в Роднополье.

Эти инициативы являются частью более масштабной программы по переосмыслению исторических названий, направленной на удаление символов, связанных с российским и советским прошлым.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.

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#депутат
#украина
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На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Страна.ua: украинский суд оштрафовал сотрудника военкомата на $20,6 за избиение
01 октября 2024, 00:07

Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку.
Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.

На фоне усиленной мобилизации на Украине в сети появляются многочисленные видеозаписи, на которых представители военкоматов применяют силу для принудительного вручения повесток и отправки мужчин в неизвестном направлении.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, обязывая всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах и носить военный билет при себе.

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#военком
#инцидент
#сво
#всу
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Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область
01 октября 2024, 00:00

Экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала для них серьёзной ошибкой, которая ослабила их позиции.
По словам эксперта, этот удар негативно повлиял на возможности ВСУ, позволив России усилить свои действия на Донбассе.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom Шаффер отметил, что украинцы, предприняв атаку на Курскую область, фактически «выстрелили себе в ногу». Российские
силы продолжают эффективно уничтожать украинские войска на данном направлении.

По информации Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 150 артиллерийских орудий и другую технику.

Ранее сообщалось, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.

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Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
#украина
#нато
#сво
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