Москвичка ростом 195 сантиметров ушла на СВО, она служит на передовой
Москвичка с ростом под два метра рассказала о своей службе на передовой. Она решила присоединиться к специальной военной операции, когда ее знакомым начали приходить повестки. В зоне боевых действий ей дали позывной Ива. Слова женщины приводит сетевое издание ForPost.
Из-за своего роста многие бойцы сначала принимают ее за мужчину. Во время одного из боевых выходов женщина получила серьезное ранение, но смогла вернуться в строй. Ее история вдохновляет и показывает, что героизм не зависит от пола или роста.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: