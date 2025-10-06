Москвичка ростом 195 сантиметров ушла на СВО, она служит на передовой

06 октября 2025, 09:57

Фото: iStock/Prostock-Studio

Москвичка с ростом под два метра рассказала о своей службе на передовой. Она решила присоединиться к специальной военной операции, когда ее знакомым начали приходить повестки. В зоне боевых действий ей дали позывной Ива. Слова женщины приводит сетевое издание ForPost.