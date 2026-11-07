Москвичку в течение 20 лет разводил на деньги лжехолостяк

07 ноября 2026, 12:01

Женатый мужчина выманил у москвички два миллиона рублей за 20 лет отношений

Фото: Istock/Дмитрий Коростылев

Москвичку по имени Елена обманул лжехолостяк на два миллиона. Как сообщает РЕН ТВ, женщина почти 20 лет встречалась с мужчиной, который выдавал себя за холостого, хотя на самом деле имел жену.