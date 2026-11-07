Москвичку в течение 20 лет разводил на деньги лжехолостяк
Москвичку по имени Елена обманул лжехолостяк на два миллиона. Как сообщает РЕН ТВ, женщина почти 20 лет встречалась с мужчиной, который выдавал себя за холостого, хотя на самом деле имел жену.
«Казанова» постепенно выманивал у Елены деньги, забирал золотые украшения и уговаривал брать кредиты, обещая всё вернуть. В итоге долг москвички достиг двух миллионов рублей.
Позже выяснилось, что мужчина встречался и с другими женщинами. По словам потерпевшей, одна из них отдала ему девять миллионов рублей, другая — пять. В этом году обманщик погиб на СВО. Сын погибшего пообещал закрыть долги жертвы за пять лет и трижды перевёл ей по 10 тысяч рублей, но потом заблокировал женщину.
Законная жена также отказала в помощи. Сейчас Елена тяжело больна, почти не ходит и не работает. Платить по кредитам ей нечем. Она боится, что после её смерти долги ударят по приёмной дочери, и та потеряет единственное жильё. Женщина ищет юриста и готова объединиться с другими пострадавшими.
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