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Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани. Об этом сообщил глава Синяговского района Роман Синяговский.
«Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — сказано в публикации чиновника в Telegram-канале.
Он призвал местных жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения. Техника может быть заражена опасными веществами или начинена взрывчаткой, добавил Синяговский.



Боевики ВСУ атаковали Синяговский район в ночь на четверг, 28 ноября. В Минобороны России информировали, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила над Кубанью 14 дронов противника.

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#новости
В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину
Генсек НАТО Рютте не считает отправку войск на Украину мудрым решением
28 ноября 2024, 11:24

Фото: сайт НАТО

Возможная отправка войск на Украину не является мудрым решением, заявил генсек НАТО Марк Рютте в беседе с телеканалом Fox News.
«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — сказал он.
Рютте считает, что Киев начнет мирный диалог лишь тогда, когда почувствует возможность что-то получить от него.

«На данный момент они (украинцы) в невыгодном положении», — резюмировал генсек Североатлантического альянса.

Страны НАТО и Евросоюза стали оказывать Украине поддержку на фоне спецоперации в Донбассе. При этом на Западе упорно заявляют, что не являются участниками украинского конфликта.

Ранее украинский военный рассказал об угрозах со стороны своего командования.

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#новости
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Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в «норе»
Пленный ВСУ Борисов рассказал, как просидел три дня в норе на разбитой позиции
28 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал, как просидел трое суток в «норе» на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами, если посмеет выйти. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам пленного, представители украинского военкомата «арестовали» его, когда он выходил из магазина, насильно посадили в машину и повезли на медкомиссию. Утверждается, что подписи за всех врачей поставил один медицинский работник.

Затем Борисова повезли на обучение, откуда он попал в 17-ю танковую бригаду. Примечательно, что танков в бригаде не оказалось, по этой причине его направили на службу в пехоту. Так же насильно украинского бойца завели на уже разбитую позицию. Он пояснил, что просидел в «норе» почти трое суток, из-за угроз расстрела, однако потом не выдержал и сдался.

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Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ на Харьковском направлении
28 ноября 2024, 10:47

Фото: iStock/Sinenkiy

Расчет операторов дронов ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде теробороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, добровольно сложил оружие», — говорится в сообщении.

После этого солдаты ВСУ вместе с аппаратурой и дроном добровольно сдались в плен российским бойцам.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник писало, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Согласно сообщению, оружие сложила группа из 22 украинских боевиков. Иные подробности пока не известны.

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#вс рф
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Посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира
Посланник Трампа по Украине Келлог будет продвигать мир через силу и интересы США
28 ноября 2024, 10:11

Фото: iStock/sb2010

Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу». Об этом он написал в социальной сети Х.
Келлог выразил благодарность избранному президенту Соединенных Штатов за назначение на должность. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что решит конфликт на Украине за сутки при его переизбрании на пост главы государства.

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#конфликт
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Экстренные отключения света ввели по всей Украине из-за массированной ракетной атаки
Галущенко: по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии
28 ноября 2024, 10:04

Фото: iStock/happyphoton

На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне ракетной атаки. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" срочно ввела экстренные отключения электроэнергии», — написал Галущенко на своей странице в соцсети.

Он уточнил, что речь идет о всей территории Украины.

Известно, что обесточены отдельные участки железной дороги после ракетных ударов. Шесть поездов следуют с опозданиями.

Ранее стало известно, что ВС РФ утром 28 ноября нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики. Перебои с электричеством начались в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Волынской, Донецкой и Житомирской областях.

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Виннице, Луцке, Харькове, Кировограде, Ровно, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также ракеты достигли Львовской области. В некоторых городах отсутствует не только электричество, но и вода.

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#электричество
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ТАСС: в Курской области сдались в плен 22 солдата ВСУ
28 ноября 2024, 09:30

Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации источника, оружие сложила группа из 22 украинских боевиков. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могут ходить из-за проблем со здоровьем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#вс рф
#спецоперация
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Массированная атака на энергообъекты Украины: взрывы гремят по всей стране
ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики
28 ноября 2024, 09:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ утром 28 ноября нанесли массированный удар по украинской объектам энергетики. В стране срочно ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».
По данным издания, перебои с электричеством начались в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Волынской, Донецкой и Житомирской областях.

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Виннице, Луцке, Харькове, Кировограде, Ровно, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также ракеты достигли Львовской области. В некоторых городах отсутствует не только электричество, но и вода.

Министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что под ударом находятся энергообъекты по всей стране. Официально Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Российские военные блогеры пишут, что несколько ракет еще находятся в воздухе, и пока не достигли своих целей. Предполагается, что под удар попали попали аэродром Стрый и газовая станция во Львовской области.


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#электричество
#взрывы
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В Генштабе ВС России заявили о передаче отрядам «Барс» тяжелого вооружения
Генштаб сообщил о передаче тяжелого вооружения добровольческим отрядам «Барс»
28 ноября 2024, 08:50

Фото: iStock/NiseriN

Добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью изданию «Военные комиссариаты России».
Он рассказал, что летом этого года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований в целях повышения огневой мощи отрядов. По его словам, в группы огневой поддержки и разведки включили должности операторов БПЛА, а в гранатометное отделение — должности огнеметчиков.

Уточняется, что всего за период проведения специальной военной операции на Украине в добровольческие формирования записались более 45 тысяч человек.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Су-34 ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ в Курской области
28 ноября 2024, 08:44

Фото: iStock/NiseriN

Экипаж российского истребителя Су-34 нанес мощный удар по месту скопления боевиков ВСУ, а также военной технике противника в Курской области. Видео опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по позициям противника с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Уточняется, что задача выполнена в полном объеме.

Ранее Минобороны России представило кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр.

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