Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани

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Автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани. Об этом сообщил глава Синяговского района Роман Синяговский.
«Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — сказано в публикации чиновника в Telegram-канале.Он призвал местных жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения. Техника может быть заражена опасными веществами или начинена взрывчаткой, добавил Синяговский.
Боевики ВСУ атаковали Синяговский район в ночь на четверг, 28 ноября. В Минобороны России информировали, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила над Кубанью 14 дронов противника.
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