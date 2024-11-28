В Генштабе ВС России заявили о передаче отрядам «Барс» тяжелого вооружения

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Добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью изданию «Военные комиссариаты России».
Он рассказал, что летом этого года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований в целях повышения огневой мощи отрядов. По его словам, в группы огневой поддержки и разведки включили должности операторов БПЛА, а в гранатометное отделение — должности огнеметчиков.
Уточняется, что всего за период проведения специальной военной операции на Украине в добровольческие формирования записались более 45 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что всего за период проведения специальной военной операции на Украине в добровольческие формирования записались более 45 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова