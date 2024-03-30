Российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео

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Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск с помощью своих «птичек» немецкий танк Leopard на Донецком направлении. Об этом рассказал командир взвода беспилотников с позывным Батайск.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что бойцы его подразделения получили информацию от соседней части, что на их участке концентрируется боевая техника противника. Эти данные также подтвердила воздушная разведка. Был экстренно поднят в воздух расчёт FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). Точным попаданием боеприпаса танк неприятеля был уничтожен.
По словам Батайска, сначала из-за пыли не удавалось определить тип поражённой вражеской техники. Но затем появились кадры видеозаписи, переданные с дрона-разведчика, с помощью которых удалось определить, что уничтоженным танком был Leopard производства Германии.
Российский боец рассказал, что западная техника совсем не является неуязвимой, какой её пытались представить союзники Киева. Танки Leopard и Abrams не обладают какой-то повышенной защитой и живучестью и прекрасно превращаются в металлолом российскими военными, заключил Батайск.
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По словам Батайска, сначала из-за пыли не удавалось определить тип поражённой вражеской техники. Но затем появились кадры видеозаписи, переданные с дрона-разведчика, с помощью которых удалось определить, что уничтоженным танком был Leopard производства Германии.
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Александр Бойцов