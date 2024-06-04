Российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка»

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
Бойцы группировки войск «Центр» в зоне спецоперации впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка». Об этом рассказали в Минобороны России изданию РИА Новости.
«Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.В МО РФ добавили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она дошла до окопов противника, и при помощи дистанционного подрыва пулемётная точка была уничтожена.
Комплекс «Лягушка» является четырёхколёсной платформой на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Управление осуществляется расчётом из трёх солдат при помощи дистанционного пульта и специальных очков.
На антенне «Лягушки» установлена камера, позволяющая оператору комплекса маневрировать наземным беспилотником и обходить препятствия. Дополнительная антенна позволяют вести комплекс на расстояние более 3-х километров.
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