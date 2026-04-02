«Может повести себя коварно»: Назвали важную деталь в приостановке переговоров России, США и Украины
Политолог Перенджиев: Россия усомнилась в США как посреднике в диалоге с Киевом
Москва сомневается в способности Вашингтона выступать беспристрастным посредником в переговорах по украинскому урегулированию на фоне враждебных действий США в отношении Ирана.
Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, пауза в трехсторонних консультациях обуславливается не только техническими моментами, но и глубинным недоверием к американской дипломатии.
«Возникает вопрос: могут ли США быть переговорщиком между РФ и Украиной в плане нейтральности? Или все-таки Вашингтон может повести себя коварно, как это было сделано против Тегерана?» — прокомментировал эксперт.
Перенджиев добавил, что Штаты уже косвенно предпринимали враждебные шаги в отношении российского торгового флота, действуя в коалиции с Евросоюзом. В связи с этим у Москвы, резюмировал эксперт, есть серьезные основания сомневаться.