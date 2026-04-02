«Может повести себя коварно»: Назвали важную деталь в приостановке переговоров России, США и Украины

02 апреля 2026, 18:03

Политолог Перенджиев: Россия усомнилась в США как посреднике в диалоге с Киевом

Москва сомневается в способности Вашингтона выступать беспристрастным посредником в переговорах по украинскому урегулированию на фоне враждебных действий США в отношении Ирана.





Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, пауза в трехсторонних консультациях обуславливается не только техническими моментами, но и глубинным недоверием к американской дипломатии.





«Возникает вопрос: могут ли США быть переговорщиком между РФ и Украиной в плане нейтральности? Или все-таки Вашингтон может повести себя коварно, как это было сделано против Тегерана?» — прокомментировал эксперт.