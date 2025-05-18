«Может вандализм произойти»: Маша Распутина рассказала о могиле матери на Украине

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Маша Распутина рассказала, что после начала СВО не может посетить могилу матери на Украине. Об этом она сообщила в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Мать певицы скончалась в 1986 году, однако Распутина не стала раскрывать город, где находится могила женщины.
По словам Маши, священник из местной церкви уже много лет следит за захоронением. Его имя исполнительница также не назвала в целях безопасности.
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«Нельзя говорить. Может вандализм произойти», — пояснила артистка.
По словам Маши, священник из местной церкви уже много лет следит за захоронением. Его имя исполнительница также не назвала в целях безопасности.
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Екатерина Коршунова