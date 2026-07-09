«Только на словах»: политолог оценил возможную передачу Киеву прав на производство Patriot

09 июля 2026, 14:32

Политолог Козюлин: Трамп не превратит Украину в конкурента США по Patriot

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может заработать на продаже более дешевых ЗРК Patriot, если получит от США лицензию на их производство. Так считает политолог, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.





Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре. В беседе американский лидер допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.



При этом Козюлин в разговоре с URA.RU уточнил, что слова Трампа — это всего лишь обещание, которое он должен был дать, чтобы снять градус напряжения на саммите между США и европейскими странами.





«Но обещать, как говорится, не значит жениться. Я думаю, что у Зеленского ничего не будет, потому что производство ЗРК Patriot — это частный бизнес, который, как показывает практика, раздают только на словах. Не уверен, что Трамп допустит такого конкурента на Украине, который захочет продавать эти комплексы другим странам по цене ниже американских», — объяснил эксперт.