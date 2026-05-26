В МИД России раскрыли главную цель ударов по центрам принятия решений на Украине

26 мая 2026, 11:33

Посол Мирошник: системные удары РФ по Украине призваны ослабить Киев

Переход России к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений призван ослабить Киев, который отказывается от мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





По его словам, сейчас Россия будет максимально содействовать ослаблению Украины и наносить удары по военным объектам в Киеве, поскольку политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта не привел к конкретным результатам из-за враждебной позиции киевского режима.





«Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев. Сейчас применение такого рода действий должно работать исключительно на ослабление Киева, возможностей его ВПК, его возможности управления военными действиями. Я надеюсь, что это возымеет свое влияние на украинскую сторону», — подчеркнул Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru».