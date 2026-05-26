В России оценили потенциальные возможности Украины защититься от ударов ВС РФ

26 мая 2026, 11:49

Военэксперт Литовкин: ВСУ не смогут защититься от «Орешника» и «Кинжала»

У ВСУ нет технических возможностей для защиты своих военных объектов от групповых ударов ВС РФ гиперзвуковым оружием, включая ракетную систему «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.





Напомним, 25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве военным объектам.



В разговоре с «Известиями» Литовкин подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут двигаться со скоростью до 10 Махов. А в связке с истребителем Миг-31 ракета обладает суммарным радиусом действия до четырех тысяч километров. При этом «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5,5 тысяч км.





«Система ПВО Украины практически отсутствует или очень слабая, если есть. А потом надо понимать, что Россия наносит удары гиперзвуковым оружием, таким как "Кинжал", как "Циркон", как "Искандер-М"», — отметил военный эксперт.

«Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве», — приводит издание слова Кулебы.