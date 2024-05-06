Военэксперт рассказал о русской бомбе с «эффектом землетрясения», сброшенной на ВСУ

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Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, об этом сообщил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов. Бомба ударила по военному складу. «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал про планирующие авиационные бомбы, которые используются на фронте.
По словам военного блогера, Ту-22М3 или ФАБ-3000 по фугасности и мощности взрыва равна разрыву маленькой ядерной бомбы двух килотонн.
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«У нас на фронте широко используются фугасные авиационные бомбы калибра 250, 500, 1500. Взрыв ФАБ-1500 в районе жилой застройки можно сравнить с землетрясением. Такой же эффект может произвести разрыв бомбы ФАБ-3000, но достоверных сведений о том, что ФАБ-3000 оснащен универсальным модульным планированием и у него имеются носители, нет. Основной бомбардировщик нашей армии — Су-34. Он сейчас не имеет технический возможности поднимать бомбу ФАБ-3000. Для её использования необходимо Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик оперативно-тактического уровня», — объяснил эксперт.
По словам военного блогера, Ту-22М3 или ФАБ-3000 по фугасности и мощности взрыва равна разрыву маленькой ядерной бомбы двух килотонн.
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Анастасия Бондарева