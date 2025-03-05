«Мрачное послание»: удар ВС РФ по полигону ВСУ стал предупреждением для Запада

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Российский удар по полигону ВСУ с иностранными наемниками в Днепропетровской области являлся мрачным посланием Западу. Так считает независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич, свое мнение он выразил в статье для InfoBRICS.
«Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — говорится в статье.
Боснич призвал военных стран Запада, которые находятся на Украине и принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, покинуть страну, так как именно иностранные наемники стали главными целями для российских сил.
1 марта в Минобороны РФ доложили, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов, на полигоне ВСУ в Днепропетровской области.
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