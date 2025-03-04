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Причиной удара по полигону ВСУ комплексом ВС РФ «Искандер» в Днепропетровской области стало безразличие украинского командования. Об этом в своем материале для Forbes пишет колумнист Дэвид Экс.
«Командиры обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих», — привел автор статьи слова одного из украинских боевиков, который ранее был размещен в этом учебном центре.
Обозреватель добавил, что полигон не был укрыт, замаскирован, а также не было никаких мер противодействия дронам.
В минувшую субботу, 1 марта, в МО РФ доложили, что комплексом «Искандер» на полигоне ВСУ в Днепропетровской области ликвидированы до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.
Ранее сообщалось, каковы будут последствия для Украины после скандала с США.
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Никита Кротов