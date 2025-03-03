Генерал ВСУ признал потери боевиков при ударе по полигону

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Потери среди украинских боевиков при ударе по полигону признали в командовании ВСУ. В частности, об этом сообщил украинский генерал Михаил Драпатый.
«(…) В настоящее время идет расследование обстоятельств», — сказано в сообщении офицера в Telegram-канале.
При этом точные потери Драпатый не назвал, а также не уточнил местоположение военного объекта. Он добавил, что в проведении независимой проверки будет участвовать военная контрразведка, а «тех, кто принимал решение в тот день», и каждого «кто не принимал их вовремя» Драпатый пообещал привлечь к ответственности.
В Минобороны России докладывали, что при помощи комплексов «Искандер» на украинском полигоне Новомосковский в Днепропетровской области были уничтожены до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.
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