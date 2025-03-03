«Большая трагедия, о которой все молчат»: На Украине хотят скрыть гибель боевиков ВСУ после удара «Искандера»

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Украинские СМИ пишут о массовой гибели солдат ВСУ после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов.
При этом официально на Украине инцидент не прокомментировали, о попадании по полигону информации также не было.
Тем временем в украинских пабликах распространяется сообщение украинского боевика, который заявил, что погибли 50 военных.
Другое издание, поддерживающее ВСУ, пишет, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«01.03.2025 года на одном из полигонов Днепропетровщины по вине конкретных офицеров случилась трагедия! Во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер», в результате чего погибло и было ранено большое количество наших украинских воинов», — написал экс-нардеп Игорь Мосийчук* в Telegram-канале.
При этом официально на Украине инцидент не прокомментировали, о попадании по полигону информации также не было.
Тем временем в украинских пабликах распространяется сообщение украинского боевика, который заявил, что погибли 50 военных.
Другое издание, поддерживающее ВСУ, пишет, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Элина Позднякова