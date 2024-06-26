Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Мрочко: в Херсоне слышны взрывы

Мрочко: в Херсоне слышны взрывы

26 июня 2024, 22:07
Фото: istockphoto/Yevheniia Kudrova

Фото: istockphoto/Yevheniia Kudrova

В Херсоне раздаются взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель военной администрации города Роман Мрочко.
«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Херсонская область является российским регионом, который расположен в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. Область вошла в состав России по результатам референдума в 2022 году.



На Украине голосование считают нелегитимным и продолжают обстрелы территории. Сейчас РФ контролирует 75% области.

Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских националистов продолжается. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры, выпрашивая у недружественных к России государств все больше финансовой и военной помощи.

Читайте также:

Bloomberg: страны НАТО не хотят поддерживать Киев из-за неуверенности в ВСУ

В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США

Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#херсонская область
#новости
На Западе ужаснулись из-за действий ВСУ в зоне СВО
Ирландский журналист Боуз: солдат ВСУ расстреливают при попытке сдаться
26 июня 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинских военнослужащих расстреливают, если они хотят отступить или сдаться в плен. Об этом в социальных сетях написал ирландский публицист Чей Боуз. Он также уделил внимание жестокому обращению с солдатами со стороны командования Украины.
«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал Боуз.

Журналист называет киевский режим Владимира Зеленского диктатурой и обвиняет в том, что каждую неделю похищаются тысячи мужчин для последующей отправки на фронт против их воли.

Недавно сообщалось, что мужчина в Волынской области Украины напал на работника военкомата. После ужесточения мобилизации на Украине граждане призывного возраста любыми путями пытаются покинуть республику или максимально скрываются и маскируются.

Читайте также:

Мрочко: в Херсоне слышны взрывы

Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море

Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО
#россия
#украина
#сша
#всу
#война
#спецоперация
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода
26 июня 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Удар в Харькове пришелся на район, где находится авиазавод. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал про серию взрывов.
«Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода», — сказал Лебедев.

По словам подпольщика, украинские боевики расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, а также банковские отделения. Из последних вывезли все деньги.

Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронили двухлетнюю Лизу Кривонос, погибшую в результате атаки со стороны ВСУ на город. Губернатор Михаил Развозжаев назвал ребенка «белокурым чудом», отметив, что вместе с семьей девочки скорбит весь Севастополь.

Читайте также:

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость

В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США

В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции
26 июня 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Офицеры ВСУ, ставящие под сомнение неадекватные приказы командования удерживать невыгодные позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей. На это жалуются украинские военные.
Как сообщает издание The Washington Post, командиры украинских батальонов и рот подчас высказывают сомнения в разумности приказов удерживать рубежи, когда было бы выгоднее немного отойти и занять более удобные позиции. Их распекают, наказывают и отстраняют от должностей, что подрывает и без того не слишком высокий боевой дух солдат и подрывает доверие к военному руководству, пишут авторы публикации.

Авторы материала приводят слова неназванного украинского военного, который рассказывает, как был свидетелем принятия высокопоставленными офицерами неадекватных решений из-за того, что генералы над ними приказывали сделать именно так, а не иначе.

«Сложно понять, было это высокомерие или безрассудство», — говорит военнослужащий ВСУ.

По его словам, проблема часто заключалась в переносе позиции на 50-100 метров, что могло значительно повысить безопасность положения обороняющихся украинцев, однако следовал приказ ни в коем случае не отступать, что приводило к большим потерям.

Читайте также:

«Попадем в котел»: украинский эксперт о необходимости отступления ВСУ

Фронт сыпется: На Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ

На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ
#безопасность
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Особая угроза»: в США назвали оружие РФ в СВО, которого боятся больше всего
Forbes: РФ за месяц нанесла сотни ударов «Ланцетами» по позициям ВСУ
26 июня 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Российская армия ударила сотни раз беспилотниками «Ланцет» по украинским позициям. Как сообщает Forbes, в мае количество ударов «Ланцетами» якобы превысило аналогичные показатели за все прошлые месяцы. Автор статьи считает, что такая численность дронов тревожит. В материале сказано, что одним из самых эффективных вооружений РФ в ходе конфликта на Украине стал дрон-камикадзе.
«Ланцет» неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям», — сказано в публикации.

Кроме того, западные аналитики подчеркивали разрушительную мощь и эффективность российских дронов. Forbes сообщал, что такое оружие выводит из строя много бронемашин и артиллерии боевиков ВСУ.

Разработчики «Ланцетов» представляли новые образцы дронов, которые доработаны с учетом полученного в спецоперации опыта.

Читайте также:

«Попадем в котел»: украинский эксперт о необходимости отступления ВСУ

Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024

Не дожил до суда: как лидер Таганской ОПГ умирал в СИЗО и могли ли ему отомстить за Деда Хасана
#мир
#сша
#россия
#оружие
#украина
#война
#спецоперация
#дрон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Попадем в котел»: украинский эксперт о необходимости отступления ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: группировка ВСУ может попасть в котел
26 июня 2024, 17:08

Фото: IStock/Evgeny555

ВСУ необходимо отступить на Южнодонецком направлении, иначе они попадут в окружение, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая…, если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел», — подчеркнул офицер.

По его мнению, российская армия может без особых проблем взять ВСУ в кольцо, если будет наступать с севера и юга.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО. Он заявил, что российская армия уверенно отбивает захваченные территории и конфликт может закончиться к концу текущего года.

Читайте также

ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО

Российский актер и певец погиб в зоне СВО

Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО
#конфликт
#армия
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серия взрывов прозвучала в Харькове
26 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прозвучала в Харькове. Об этом сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«В городе серия взрывов», — гласит публикация в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога звучит в городе больше трех часов. Также ее объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях республики.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, поражая военные объекты противника. Боевики ВСУ в ответ бьют по гражданским объектам, в результате чего страдают женщины и дети. Недавно украинские неонацисты ударили по Севастополю. Погибли четыре человека. Использовались американские ракеты ATACMS.

Помимо проведения боевых действий, Россия предпринимает попытки договориться с Киевом мирно, однако там инициативы со стороны РФ считают обманом.

Читайте также:

Захарова: Григорян унизил народ Армении, обвинив Россию в утрате Карабаха

Львёнку из Клина провели операцию на мозге и вернули возможность ходить

Жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
26 июня 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Около 130 тысяч внутренне перемещённых лиц на Украине вынуждено вернулись в свои дома, которые находятся в зоне активных боевых действий или на освобождённых Россией территориях.
Об этом сообщил в разговоре с изданием Times of Ukraine депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко. Главной причиной этого является, по его словам, отсутствие бесплатного жилья от государства, пригодного с точки зрения условий проживания. Преимущественно в числе «возвращенцев» пожилые люди, женщины, дети, нетрудоспособные. Они просто не в состоянии вносить арендную плату за жильё на новом месте, подчеркнул депутат.

Ткаченко также добавил, что зачастую жильё переселенцам за 10-15 тысяч гривен сдают граждане Украины, которые переехали за границу и получают там компенсации. По данным издания, всего на Украине пять миллионов внутренне перемещённых лиц.

Читайте также:

Депутат Рады вышла на трибуну парламента с флажком России

Депутат Верховной рады Дубинский рассказал о панике в офисе Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник рассказал о причинах акции СБУ в центре Киева
#дети
#женщины
#компенсации
#депутат
#пожилые люди
#украина
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будут бомбить»: эксперт рассказал, куда полетят американские ATACMS после удара по Севастополю
Ветеран Гончаров : Севастополь — не единственный регион, по которому ударят ATACMS
26 июня 2024, 16:12

Фото: iStock/zabelin

Вооруженные террористы 23 июня совершили атаку на города в Республике Дагестан. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Погибли сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.
В этот же день преднамеренный террористический ракетный удар боевиками ВСУ по Севастополю был совершен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.

Все то, что произошло в Севастополе — просчитанная ситуация. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Алексеевич Гончаров.

«Украинцы получили серьезное оружие от Америки, поэтому Севастополь — это не единственный регион, который подвергнется атакам ракетами ATACMS. Я не сомневаюсь, что они будут бить по Краснодару и по Ростову-на-Дону. Будут бомбить Запорожскую АЭС, потому что для них это проблема номер один. Они хотят довести до коллапса», — поделился Гончаров своим мнением.

Эксперт отметил, что диверсии в Дагестане произошли в один из главных праздников у христиан — День Святой Троицы.

«Нападение на монастырь и на синагогу показывает, что они хотят внести ещё большую неприязнь, которая была и еще остается. Северный Кавказ — регион не спокойный, как бы мы не пытались навести порядок. Кроме Чечни пока нам это не удается. И последнее то, что мы приняли решение политическое. С Талибана* мы сняли статус террористической организации, но мы прекрасно понимаем, что Талибан* с ИГИЛ** воюет долгие годы. ИГИЛ** хочет доказать, что Талибан* власти в Афганистане не имеет», — рассказал он.

По его мнению, все эти факты относятся к тому, что произошло в Дагестане и Севастополе.

Читайте также:

Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов

Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца

Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

**запрещённая в России террористическая организация
#нападение
#эксперт
#движение
#оружие
#президент
#радио
#травмы
#террористы
#мнение
#аэс
#регион
#дагестан
#севастополь
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии рассказали о подготовке военных ВСУ
Министр обороны Хяккянен: Финляндия ведет подготовку солдат ВСУ
26 июня 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Министр обороны Финляндии Аннти Хяккянен заявил, что страна ведет подготовку солдат Вооруженных сил Украины, в том числе на своей территории. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием», — отметил Хяккянен.

Он рассказал, что 20 финских инструкторов участвовали в обучении военных Вооруженных сил Украины в Великобритании, а в миссии ЕС по подготовке украинских военных были привлечены 50 инструкторов.

В двух операциях большая часть инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, однако были и резервисты, добавил министр.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман заявил, что американские инструкторы учат военных украинской армии получать удовольствие от убийства противника. Он отметил, что на получение удовольствия от убийства врага нацелены все западные техники подготовки солдат.

В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране

ВС России уничтожили три установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину

На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины
#сша
#подготовка
#министр
#ес
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф