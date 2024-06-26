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В Херсоне раздаются взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель военной администрации города Роман Мрочко.
«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении.
Херсонская область является российским регионом, который расположен в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. Область вошла в состав России по результатам референдума в 2022 году.
На Украине голосование считают нелегитимным и продолжают обстрелы территории. Сейчас РФ контролирует 75% области.
Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских националистов продолжается. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры, выпрашивая у недружественных к России государств все больше финансовой и военной помощи.
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Никита Кротов