Муниципалитеты Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО

Фото: Радио 1
В четверг, 3 апреля, 40 глав муниципальных образований подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.
Подписание соответствующих документов состоялось в ДК «Подмосковье» в городском округе Красногорск. На мероприятии присутствовал корреспондент «Радио 1».
Фото: Радио 1
Нагорная добавила, что в приоритете находится оказание помощи ветеранам СВО и их семьям. После она призвала глав подмосковных городских округов честно и открыто осуществлять работу совместно с региональной ассоциацией ветеранов СВО.
Читайте также:
Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны
Андрей Иванов назвал проект «Герои Подмосковья» шансом изменить свою жизнь
В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»
Фото: Радио 1
«Ассоциация достаточного молода для нашего региона. Начало её работы – февраль 2025 года. Судя по тому, как много мы видим людей в форме, с медалями, которые готовы работать вместе с нами плечом к плечу, создание этой ассоциации – максимально правильное решение, и я благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за его поручение создать такую общественную организацию», – отметила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.Политик призвала глав муниципальных образований сделать так, чтобы заключённое соглашение реализовывалось, а не оставалось только на бумаге.
Нагорная добавила, что в приоритете находится оказание помощи ветеранам СВО и их семьям. После она призвала глав подмосковных городских округов честно и открыто осуществлять работу совместно с региональной ассоциацией ветеранов СВО.
Читайте также:
Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны
Андрей Иванов назвал проект «Герои Подмосковья» шансом изменить свою жизнь
В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках экологической акции «V Единстве Za Победу»
Анастасия Чинкова