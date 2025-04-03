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Муниципалитеты Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО

Муниципалитеты Подмосковья подписали соглашение с ассоциацией ветеранов СВО
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

В четверг, 3 апреля, 40 глав муниципальных образований подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.
Подписание соответствующих документов состоялось в ДК «Подмосковье» в городском округе Красногорск. На мероприятии присутствовал корреспондент «Радио 1».
Фото: Радио 1

«Ассоциация достаточного молода для нашего региона. Начало её работы – февраль 2025 года. Судя по тому, как много мы видим людей в форме, с медалями, которые готовы работать вместе с нами плечом к плечу, создание этой ассоциации – максимально правильное решение, и я благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за его поручение создать такую общественную организацию», – отметила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.
Политик призвала глав муниципальных образований сделать так, чтобы заключённое соглашение реализовывалось, а не оставалось только на бумаге.

Нагорная добавила, что в приоритете находится оказание помощи ветеранам СВО и их семьям. После она призвала глав подмосковных городских округов честно и открыто осуществлять работу совместно с региональной ассоциацией ветеранов СВО.

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«Широкое наступление»: стало известно о новом этапе СВО
Pravda.Ru: появились предпосылки для начала широкого наступления в зоне СВО
03 апреля 2025, 18:05

Фото: iStock/Anna_Anikina

На фронте появились предпосылки для начала нового этапа СВО и широкого наступления — курская операция близится к завершению, резервы подготовлены, весенняя распутица подходит к концу. Об этом пишет Pravda.Ru. Как отмечается, президент РФ Владимир Путин не случайно пообещал «добить» ВСУ и призвал ввести «внешнее управление» Украиной.
«То есть он уже ведет разговор о следующем этапе СВО, который выставит для США совсем другие условия заключения мира, возможно, даже через капитуляцию Украины. Для начала широкого наступления в зоне СВО созрели предпосылки и на «земле» — курская операция успешно завершается, осталось освободить всего лишь Олешню и Горналь, резервы подготовлены, заканчивается весенняя распутица», — отмечает издание.
В то же время в Харьковской области в ловушку попала штурмовая группа ВСУ, которая пыталась вернуть контроль над позициями у Степовой Новоселовки. Об этом сообщил спецкор RT Александр Пискунов и опубликовал видео сражения украинских боевиков с 352-ым мотострелковым полком. Все вражеские штурмовики были ликвидированы.
«На кадрах видно, что как только ВСУ высадились из БМП, по ним сразу начали отрабатывать дроны ВС России под управлением операторов с позывными Снегирь и Карабах», — передает телеканал.
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В новой песне Пугачевой нашли дискредитацию СВО
Глава ФПБК Бородин: новую песню Пугачевой нужно проверить на дискредитацию СВО
03 апреля 2025, 17:44

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Новую песню певицы Аллы Пугачевой, которая повествует о диалоге матери и погибшего на войне сына, нужно проверить на дискредитацию СВО. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, песня лишь прикрывается патриотизмом, а на самом деле представляет собой «западную методичку».
«Мы считаем это (песню «Мама». — прим.ред.) дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России. Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается», — возмутился он.
Бородин добавил, что готовится обратиться в Генпрокуратуру, но призвал пока не делать поспешных выводов, а дождаться заключения экспертизы.

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Стало известно, сколько платили иностранным наёмникам за вторжение в Курскую область
Иностранные наёмники ВСУ получали от $30тысяч за вторжение в Курскую область
03 апреля 2025, 16:07

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, получали от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область. Об этом пишет Mash со ссылкой на материалы уголовного дела грузинского боевика Ратти Бурдули.
По данным издания, 30-летний боевик с позывными «Викинг» работал охранником различных объектов и важных персон в Афганистане. После начала проведения российской спецоперации он поехал на Украину и вступил в ряды ВСУ. В зоне боевых действий мужчина получил ранение, а после восстановления вновь отправился воевать.

В августе он в рядах ВСУ зашел на территорию Курской области, за что получал 30 тысяч долларов. При этом наёмники из Франции получали намного больше.

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Ермак хотел арестовать Залужного после унижений с его стороны
Бондаренко: Ермак приказал СБУ захватить Залужного в 2023 году
03 апреля 2025, 15:52

Валерий Залужный

Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил слова бывшего нардепа Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмом взять Генштаб ВСУ чтобы арестовать Валерия Залужного, когда он был на посту главкома украинской армии.
Политолог уточнил, что об этом ему рассказывали военные.

«Тогда накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом», — рассказал Бондаренко в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста*.

Он добавил, что к тому моменту уже испортились отношения между главкомом ВСУ и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого Залужный прилюдно унизил.

«В ходе одного из совещаний Залужный начал в присутствии Зеленского активно выяснять отношения с Ермаком. Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи», — рассказал политолог.

Бондаренко считает, что штурм Генштаба спецназом СБУ был попыткой запугать Залужного или надавить на него для решения некоторых вопросов.

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*признан в РФ иноагентом
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Бойцы ВС РФ зачищают Лобковое от оставшихся боевиков ВСУ
Рогов: ВС РФ ведут зачистку освобождённого села Лобковое от остатков ВСУ
03 апреля 2025, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы выбили ВСУ из села Лобковое Запорожской области, идет зачистка территории. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
«На степногорском направлении запорожского фронта наши войска выбили противника из Лобкового, заканчивают зачистку населенного пункта от боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.
Накануне стало известно, что российские силы смогли выбить украинских боевиков и из крупного опорного пункта западнее Лобкового. Бои за село начались 24 марта.

Ранее в Минобороны РФ официально заявили об освобождении бойцами подразделений группировки войск «Днепр» села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в ДНР подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ село Веселое.

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