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В больницах Курской области после атаки ВСУ находятся 38 человек, включая пятеро детей. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Отмечается, что 19 раненым, в том числе и двум детям, была доставлена амбулаторная помощь.
По словам Мурашко, процесс оказания помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. В медицинских организациях имеется необходимый объём лекарств, вроки и ей компонентов.
По последним данным от властей Курской области в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей. Армия противника за три дня активных боевых действий на данном направлении потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы техники.
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По словам Мурашко, процесс оказания помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. В медицинских организациях имеется необходимый объём лекарств, вроки и ей компонентов.
По последним данным от властей Курской области в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей. Армия противника за три дня активных боевых действий на данном направлении потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы техники.
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Анастасия Чинкова