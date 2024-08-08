ВС РФ ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском

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Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, командующих операцией в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что сразу после атаки ВСУ на приграничные территории Курской области российские войска ударили по Малиновке в Харьковской области. Там находился контрольный пункт ПВО и обороны Харькова.
ВС РФ, нанеся удар, ликвидировали несколько десятков рядовых боевиков ВСУ, а также сразу четырёх высокопоставленных генералов Генштаба ВСУ – командующего Нацгвардией Украины Пивненко и трёх замначальников Генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка.
Также уточняется, что именно этих генералов назначили руководить атакой ВСУ на Курскую область. Они курировали происходящие в российском регионе события прямо из Малиновки.
Украинские СМИ публиковали информацию об ударе российского «Искандера». Однако официально о гибели украинских генералов не сообщалось.
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ВС РФ, нанеся удар, ликвидировали несколько десятков рядовых боевиков ВСУ, а также сразу четырёх высокопоставленных генералов Генштаба ВСУ – командующего Нацгвардией Украины Пивненко и трёх замначальников Генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка.
Также уточняется, что именно этих генералов назначили руководить атакой ВСУ на Курскую область. Они курировали происходящие в российском регионе события прямо из Малиновки.
Украинские СМИ публиковали информацию об ударе российского «Искандера». Однако официально о гибели украинских генералов не сообщалось.
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Анастасия Чинкова