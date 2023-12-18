Мурашко: ВСУ специально атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ

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ВСУ целенаправленно наносят удары по медицинским объектам в новых регионах России. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины.
«Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются. Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, (ВСУ – ред.) прекрасно знают, что это медицинские организации», - заявил Мурашко.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Отмечается, что погибли два мирных жителя. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова