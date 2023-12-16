СК раскрыл подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке

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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области из РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что украинские войска произвели целенаправленный обстрел Новой Маячки, в результате которого пострадали мирные жители. Сотрудники СК РФ также подтвердили гибель двух человек.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Ранения получили несколько человек. Медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Ранения получили несколько человек. Медики оказывают необходимую помощь.
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Екатерина Коршунова