21 человек погиб в результате взрыва в Сумах

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В украинском городе Сумы в результате взрыва погиб 21 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Он добавил, что число раненных составило 83 человека. Доступ к месту взрыва ограничен.
Ранее украинские СМИ писали, что в Сумах прогремели два мощных взрыва. В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, о воздушной тревоге говорили в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
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Ранее украинские СМИ писали, что в Сумах прогремели два мощных взрыва. В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, о воздушной тревоге говорили в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
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Анастасия Чубина