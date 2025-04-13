ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

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ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Уточняется, что также был обстрелян населённый пункт Плещеевка, по нему и Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 мм, позже на Горловку был направлен дрон-камикадзе.
Ранее Следственный комитет России заявил, что боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили по Донецку американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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Анастасия Чубина