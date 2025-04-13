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ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

ВСУ обстреляли Горловку, используя беспилотник и ствольную артиллерию
Фото: iStock/frantic00

Фото: iStock/frantic00

ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Уточняется, что также был обстрелян населённый пункт Плещеевка, по нему и Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 мм, позже на Горловку был направлен дрон-камикадзе.

Ранее Следственный комитет России заявил, что боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили по Донецку американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS, заявили в СК
13 апреля 2025, 18:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ, по предварительной информации, ударили по Донецку американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявили журналистам в Следственном комитете России.
«Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — пояснили в ведомстве.

В СК добавили, что все произошло в Киевском районе города, повреждения получил ряд объектов гражданской инфраструктуры. В частности, речь идет о 4-м корпусе института проблем ИИ, магазинах и здании Минтруда.

«…Выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — резюмировали в ведомстве.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В сентябре того же года Донецкая народная республика вошла в состав Российской Федерации.

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Чепа: Продление антироссийских санкций США является частью переговоров
13 апреля 2025, 17:58

Фото: istockphoto/designer491

Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом на год — ожидаемый шаг, не несущий в себе никакой новизны, заявил «Ленте.ру» депутат Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что американские санкции распространяются на Россию с 1970-х годов, и никто не снимет их до конца.
«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — сказал собеседник.
Чепа добавил, что российской стороне не нужно резко отвечать на продление ограничений, а наоборот следует отнестись к этому спокойно. Дональд Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях от 15 апреля 2021 года, который подписывал прошлый президент США Джо Байден.

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CNN Turk: переговоры РФ и Украины по Черному морю состоятся 15-16 апреля
13 апреля 2025, 16:18

Фото: istockphoto/apagafonova

Переговоры России и Украины по судоходной безопасности в Черноморье состоятся в турецкой Анкаре 15-16 апреля, сообщает CNN Türk, ссылаясь на Минобороны Турции.
«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море», — сказано в публикации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил накануне со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на дипломатическом форуме в Анталье о ситуации в Закавказье и Черном море. Глава МИД Турции отмечал, что двери его страны открыты для российско-украинских переговоров, если стороны согласятся.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону, 18 марта, о незамедлительных технических обсуждениях по прекращению огня на Черном море.

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В Кремле раскрыли, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
Песков: киевский режим не хочет соблюдать мораторий или уже не контролирует ВСУ
13 апреля 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Киевский режим либо не хочет соблюдать месячный мораторий на удары по энергообъектам, либо не контролирует украинских боевиков, заявил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что все больше государств и политиков замечают несоблюдение украинской стороной моратория на удары по объектам энергетики.

«Поэтому все больше и больше стран, международных политиков обращают на это внимание», — заключил Песков.

Договоренность о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины была достигнута в ходе российско-американских переговоров, 24 марта, в Саудовской Аравии.

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21 человек погиб в результате взрыва в Сумах
13 апреля 2025, 13:09

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В украинском городе Сумы в результате взрыва погиб 21 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Он добавил, что число раненных составило 83 человека. Доступ к месту взрыва ограничен.

Ранее украинские СМИ писали, что в Сумах прогремели два мощных взрыва. В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, о воздушной тревоге говорили в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

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