Стало известно, куда перевели служить мужа «королевы марафонов» Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что он возит боекомплекты на передовую, ежедневно рискуя попасть под удар украинского беспилотника или артобстрел. Ранее Алексей покинул позиции под городом Красногоровка. Там муж блогерши служил в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Туда Алексей перешёл из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что такие быстрые «перемещения» обусловлены статусом «доброволец». Официально это заняло больше бы времени.
Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова