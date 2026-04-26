«У меня вообще никого нет»: Виктория Боня раскрыла правду о личной жизни

26 апреля 2026, 10:52

Виктория Боня заявила, что у неё нет отношений и её сердце свободно

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня в личном блоге рассказала, состоит ли она с кем-то в отношениях в настоящее время.





Недавно Виктория предложила подписчикам задавать интересующие их вопросы в рамках рубрики «вопрос-ответ».



Одна из поклонниц поинтересовалась, есть ли у телеведущей «любимый мужчина» на текущий момент. Знаменитость ответила откровенно: её сердце свободно.

«Нет. У меня вообще никого нет сейчас», — написала блогер в ответ на вопрос подписчицы.